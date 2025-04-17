CANCELADO: La Universidad recibirá al cardenal Pedro Barreto de Perú y al cardenal Peter Turkson de Ghana en el marco del Foro de Notre Dame

el cardenal Pedro Barreto de Perú y el cardenal Peter Turkson de Ghana

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ESTE EVENTO HA SIDO CANCELADO DEBIDO AL FALLECIMIENTO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO.

Como parte del Foro de Notre Dame 2024-25, el cardenal Pedro Ricardo Barreto Jimeno, SJ, del Perú y el cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson, de Ghana, visitarán la Universidad de Notre Dame para participar en una conversación con el rector, Reverendo Robert A. Dowd, CSC, el 25 de abril a las 11:30 am, en el salón Smith Ballroom del Morris Inn. La conversación está abierta al público y también se transmitirá en vivo para el público tanto hispanohablante como anglófono.

Titulado “10 años después del Laudato si': Fe, antropoceno y justicia en el Sur Global”, el evento reflexionará sobre la encíclica de 2015 del Papa Francisco sobre el cuidado de nuestro hogar común en el contexto del tema del Foro de Notre Dame de este año, “¿Qué nos debemos unos a otros?”. En los últimos años, durante sus discursos y en el Laudate Deum, una adenda de 2023 al Laudato si', el Papa Francisco ha abordado una creciente preocupación por el impacto cada vez mayor de las actividades humanas en la creación de Dios y el clima, signos de lo que algunos científicos del sistema terrestre han descrito como una nueva era geológica: el Antropoceno.

El Cardenal Barreto y el Cardenal Turkson discutirán el impacto descomunal del cambio climático en las comunidades del Sur Global, la manera en que esas comunidades están desarrollando estrategias de resiliencia y cómo la era del Antropoceno afecta la forma en que pensamos sobre la justicia, el planeta y la Iglesia.

El cardenal Barreto, arzobispo emérito de Huancayo, Perú, se desempeña actualmente como presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, un nuevo organismo internacional vinculado a la Santa Sede. En esta función, promueve el reconocimiento y apreciación de los caracteres de todos los miembros del pueblo de Dios con identidad amazónica, fomentando una Iglesia más participativa y sinodal. Fue nombrado cardenal por el Papa Francisco en 2018, luego de servir como arzobispo de Huancayo desde 2004. Sacerdote jesuita desde su ordenación en 1971, el cardenal Barreto ha dedicado su vida al cuidado pastoral, a la promoción de la ecología integral y a la protección de las comunidades indígenas.

El cardenal Turkson se desempeña como canciller de la Academia Pontificia de Ciencias y de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales desde 2022. Fue ordenado sacerdote en 1975 y consagrado arzobispo de Cape Coast en 1992 por el Papa Juan Pablo II, quien también lo convirtió en el primer cardenal arzobispo de Ghana en 2003. El Santo Padre lo ha nombrado para numerosos cargos, entre ellos, presidente del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz de 2009 a 2017 y prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de 2017 a 2021. El cardenal Turkson, defensor de los derechos humanos y del desarrollo humano sostenible, ha actuado como constructor de paz religioso en numerosas situaciones políticamente volátiles en el continente africano.

El evento también servirá como culminación de una conferencia titulada “Conferencia de ND sobre el Antropoceno”, organizada por Julia Adeney Thomas, profesora de historia, y Brad Gregory, profesor de historia del Henkels Family College.

Contacto de prensa: Carrie Gates, Directora Asociada de Relaciones con los Medios, C.Gates@nd.edu, +1-574-993-9220